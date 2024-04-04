Франція спростувала заяви РФ про готовність до мирних перемовин щодо України
Влада Франції заперечила заяви РФ про те, що країна нібито готова до мирних переговорів щодо війни в Україні. Там наголосили, що нещодавня бесіда міністрів оборони між двома державами стосувалася зростанню загрози тероризму.
Про це повідомляє Reuters.
Телефонна розмова міністрів оборони Франції та Росії
Зазначається, що днями між міністрами оборони Франції та Росії — Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу — відбулася телефонна розмова. Після цього РФ зробила заяву про нібито готовність Франції до мирних переговорів щодо України.
"Готовність до діалогу щодо України було відзначено", — заявило Міноборони РФ.
Своєю чергою, Франція спростувала цю інформацію.
"Це неправда. Ми жодного разу не виявили жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось такого роду", — сказало джерело у французькому уряді.
Там наголосили, що телефонна розмова, яку Париж вперше ініціював з жовтня 2022 року, стосувалася зростанню загрози тероризму після нападу ІДІЛ на концертний зал у Москві.
Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило про те, що російських містах значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом. Основний мотив — нібито помста тим, хто причетний до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол".
До слова, 2 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції та зустрівся з президентом Емманюелем Макроном. Лідери провели переговори щодо України.
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