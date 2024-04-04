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Франція спростувала заяви РФ про готовність до мирних перемовин щодо України

4 квітня 2024 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Франція спростувала заяви РФ про готовність до мирних перемовин щодо України
Себастьян Лекорню. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Влада Франції заперечила заяви РФ про те, що країна нібито готова до мирних переговорів щодо війни в Україні. Там наголосили, що нещодавня бесіда міністрів оборони між двома державами стосувалася зростанню загрози тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

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Телефонна розмова міністрів оборони Франції та Росії

Зазначається, що днями між міністрами оборони Франції та Росії — Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу — відбулася телефонна розмова. Після цього РФ зробила заяву про нібито готовність Франції до мирних переговорів щодо України. 

"Готовність до діалогу щодо України було відзначено", — заявило Міноборони РФ. 

Своєю чергою, Франція спростувала цю інформацію. 

"Це неправда. Ми жодного разу не виявили жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось такого роду", — сказало джерело у французькому уряді.

Там наголосили, що телефонна розмова, яку Париж вперше ініціював з жовтня 2022 року, стосувалася зростанню загрози тероризму після нападу ІДІЛ на концертний зал у Москві. 

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило про те, що російських містах значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом. Основний мотив — нібито помста тим, хто причетний до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

До слова, 2 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції та зустрівся з президентом Емманюелем Макроном. Лідери провели переговори щодо України.

Франція
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переговори
Україна
війна в Україні
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