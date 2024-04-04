Франция опровергла заявления РФ о готовности к мирным переговорам по Украине

Себастьян Лекарню. Фото: Reuters

Власть Франции отрицает заявления РФ о том, что страна якобы готова к мирным переговорам по войне в Украине. Там подчеркнули, что недавняя беседа министров обороны между двумя государствами касалась роста угрозы терроризма.

Об этом сообщает Reuters.

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Телефонный разговор министров обороны Франции и России

Отмечается, что на днях между министрами обороны Франции и России Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор. После этого РФ сделала заявление о якобы готовности Франции к мирным переговорам по Украине.

"Готовность к диалогу по Украине была отмечена", — заявило Минобороны РФ.

В свою очередь, Франция опровергла эту информацию.

"Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то подобному", — сказал источник во французском правительстве.

Там отметили, что телефонный разговор, который Париж впервые инициировал с октября 2022 года, касался роста угрозы терроризма после нападения ИГИЛ на концертный зал в Москве.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило о том, что в российских городах значительно возросло количество желающих вступить на военную службу по контракту. Основной мотив — якобы отомстить тем, кто причастен к теракту в ТРЦ "Крокус Сити Холл".

К слову, 2 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл во Францию и встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. Лидеры провели переговоры по Украине.