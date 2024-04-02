Блінкен прибув до Франції для переговорів щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 2 квітня, прибув до Франції та зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери проведуть переговори щодо підтримки України у війні з Росією та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на канцелярію президента Макрона.

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Як відомо, разом з французькими урядовцями Блінкен розгляне результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Крім того, лідери обговорять "міжнародну кризу, яка загострюється". Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

За словами офіційних осіб, і Блінкен, і Макрон прагнуть "інтенсифікації" підтримки України.

Також у Парижі обговорять підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться вже в липні. Зачеплять також ситуацію на Близькому Сході та Судані. Лідери прагнуть якнайшвидшого закінчення воєнних дій.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що домовленості про гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО. Наразі держава очікує рішення про продовження військової підтримки США, а тоді підписання угоди про гарантії безпеки.

Раніше ми писали, що Кулеба наголосив на важливості нарощування підтримки України з боку партнерів. За його словами, тільки так ми зможемо перемогти Росію у цій кривавій війні.