Блинкен прибыл во Францию для переговоров касаемо Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 2 апреля, прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры проведут переговоры о поддержке Украины в войне с Россией и конфликте между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на канцелярию президента Макрона.

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Как известно, вместе с французскими чиновниками Блинкен рассмотрит результаты международной конференции, которую Париж провел в феврале, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Кроме того, лидеры обсудят "обостряющийся международный кризис". Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурном.

По словам официальных лиц, и Блинкен, и Макрон стремятся к "интенсификации" поддержки Украины.

Также в Париже обсудят подготовку к следующему саммиту НАТО, который пройдет уже в июле. Затронут также ситуацию на Ближнем Востоке и Судане. Лидеры стремятся к скорейшему окончанию военных действий.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о гарантиях безопасности не являются заменой членства в НАТО. В настоящее время государство ожидает решения о продолжении военной поддержки США и подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее мы писали, что Кулеба отметил важность наращивания поддержки Украины со стороны партнеров. По его словам, только так мы сможем одолеть Россию в этой кровавой войне.