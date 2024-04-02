Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блинкен прибыл во Францию для переговоров касаемо Украины arrow

Блинкен прибыл во Францию для переговоров касаемо Украины

2 апреля 2024 10:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блинкен прибыл во Францию для переговоров касаемо Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 2 апреля, прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры проведут переговоры о поддержке Украины в войне с Россией и конфликте между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на канцелярию президента Макрона.

Читайте также:

Визит Блинкена во Францию 2 апреля

Как известно, вместе с французскими чиновниками Блинкен рассмотрит результаты международной конференции, которую Париж провел в феврале, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Кроме того, лидеры обсудят "обостряющийся международный кризис". Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурном.

По словам официальных лиц, и Блинкен, и Макрон стремятся к "интенсификации" поддержки Украины.

Также в Париже обсудят подготовку к следующему саммиту НАТО, который пройдет уже в июле. Затронут также ситуацию на Ближнем Востоке и Судане. Лидеры стремятся к скорейшему окончанию военных действий.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о гарантиях безопасности не являются заменой членства в НАТО. В настоящее время государство ожидает решения о продолжении военной поддержки США и подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее мы писали, что Кулеба отметил важность наращивания поддержки Украины со стороны партнеров. По его словам, только так мы сможем одолеть Россию в этой кровавой войне.

Франция
война
переговоры
Сектор Газа
Энтони Блинкен
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд