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В НАТО прокоментували ймовірність нападу Росії на Альянс

30 березня 2024 03:24
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Інна Буряк
редактор
В НАТО прокоментували ймовірність нападу Росії на Альянс
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: PAP/Katerina Sulova
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер не бачить ознак, що Росія незабаром нападе на одну з країн Альянсу.  За його словами, кожна держава повинна бути здатна захиститися.

Про це повідомляє Delfi в п'ятницю, 29 березня, з посиланням на агентство LETA.

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В НАТО не бачать ознак, що Росія може напасти

"Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому Альянс загалом має стати більш готовим", — зазначив адмірал.

У відповідь на запитання щодо можливої підтримки Росією сепаратистських рухів у балтійських країнах, Бауер заявив, що відповідно до 3 статті договору НАТО кожна країна має сама подбати про свій захист.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни — подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звісно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми, як Альянс, далі діятимемо", — додав адмірал.

Коли Росія може напасти на НАТО

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. Експерти розповіли, коли РФ може напасти.

Також ми повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО. Він назвав рік, коли це може статися.

Додамо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається втягнути НАТО у війну. Вона наголосила, що її країна не дозволить цьому статися.

НАТО
війна
Росія
атака

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