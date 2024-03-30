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В НАТО прокомментировали вероятность нападения России на Альянс

30 марта 2024 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В НАТО прокомментировали вероятность нападения России на Альянс
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: PAP/Katerina Sulova
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не видит признаков того, что Россия вскоре нападет на одну из стран Альянса. По его словам, каждое государство должно быть способно защититься.

Об этом сообщает Delfi в пятницу, 29 марта, со ссылкой на агентство LETA.

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В НАТО не видят признаков того, что Россия может напасть

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому Альянс должен стать более готовым", — отметил адмирал.

В ответ на вопрос о возможной поддержке Россией сепаратистских движений в балтийских странах Бауэр заявил, что в соответствии с 3 статьей договора НАТО каждая страна должна сама позаботиться о своей защите.

"Если что-нибудь такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны — позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы, как Альянс, будем дальше действовать", — добавил адмирал.

Когда Россия может напасть на НАТО

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. Эксперты рассказали, когда РФ может напасть.

Также мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО. Он назвал год, когда это может произойти.

Добавим, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытается втянуть НАТО в войну. Она подчеркнула, что ее страна не позволит этому произойти.

НАТО
війна
Россия
атака

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