У Конгресі США викрили, що дешеві деталі для військової техніки закупали за завищеними цінами

Конгрес США. Фото: REUTERS

Проблема корупції у сфері оборонних закупівель існує не тільки в Україні, а й у Сполучених Штатах. Конгресмен Майк Волц заявив, що дешеві компоненти закуповувалися за непомірно високими цінами.

Це відбулося під час засідання військового комітету Конгресу США.

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Конгресмен Майк Волц звернув увагу міністра військово-повітряних сил Френка Кендалла на пакет маленьких втулок для літаків, які були оцінені у бюджеті в $90 тисяч.

Волц запитав, чому такі деталі, які можна виготовити за допомогою стандартного штампування без використання складного обладнання, коштують десятки тисяч доларів. Міністр не зміг надати вичерпне пояснення цієї цінової розбіжності.

Нагадаємо, що Конгрес США не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю.

Раніше ми писали, що Джо Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні та Ізраїлю.