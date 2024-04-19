Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Конгресі США викрили, що дешеві деталі для військової техніки закупали за завищеними цінами arrow

У Конгресі США викрили, що дешеві деталі для військової техніки закупали за завищеними цінами

19 квітня 2024 16:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Конгресі США викрили, що дешеві деталі для військової техніки закупали за завищеними цінами
Конгрес США. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Проблема корупції у сфері оборонних закупівель існує не тільки в Україні, а й у Сполучених Штатах. Конгресмен Майк Волц заявив, що дешеві компоненти закуповувалися за непомірно високими цінами.

Це відбулося під час засідання військового комітету Конгресу США.

Читайте також:

Корупція на військових закупівлях

Конгресмен Майк Волц звернув увагу міністра військово-повітряних сил Френка Кендалла на пакет маленьких втулок для літаків, які були оцінені у бюджеті в $90 тисяч.

Волц запитав, чому такі деталі, які можна виготовити за допомогою стандартного штампування без використання складного обладнання, коштують десятки тисяч доларів. Міністр не зміг надати вичерпне пояснення цієї цінової розбіжності.

Нагадаємо, що Конгрес США не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю.

Раніше ми писали, що Джо Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

США
корупція
Конгрес
військова техніка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість