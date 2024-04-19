В Конгрессе США разоблачили, что дешевые детали для военной техники закупали по завышенным ценам

Конгресс в США. Фото: REUTERS

Проблема коррупции в сфере оборонных закупок существует не только в Украине, но и в Соединенных Штатах. Конгрессмен Майк Уолц заявил, что дешевые компоненты закупались по непомерно высоким ценам.

Это произошло во время заседания военного комитета Конгресса США.

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Конгрессмен Майк Уолц обратил внимание министра военно-воздушных сил Фрэнка Кендалла на пакет маленьких втулок для самолетов, оцененных в бюджете в $90 тысяч.

Волц спросил, почему такие детали, которые можно изготовить с помощью стандартной штамповки без использования сложного оборудования, стоят десятки тысяч долларов. Министр не смог предоставить исчерпывающее объяснение этого ценового разногласия.

Конгресс США не выделяет своей армии средства на оборону от Китая.

Ранее мы писали, что Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю.