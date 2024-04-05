Конгрес США не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю — деталі
Конгрес Сполучених Штатів Америки вкотре відкладає час ймовірного голосування за пакет військової допомоги для України на суму у розмірі 60 мільярдів доларів. Як виявилось, він також не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю.
Про це повідомляє портал Defense News.
Конгрес США не допомагає своїй армії
Американські законодавці систематично не задовольняють заявки від Індо-Тихоокеанського командування на заходи, які пов’язані з підготовкою до можливої війни проти Китаю.
Особливість цього театру воєнних дій полягає у необхідності негайної побудови додаткової інфраструктури для забезпечення потреб американських військ. Наприклад, у випадку можливого вторгнення Китаю на Тайвань, американські воєнні кораблі мусили б вирушати із далеких баз на Алясці або Гаваях до місця бойових дій. Однак їм знадобилося б понад два тижні, щоб дістатися туди, а за цей час ситуація вже могла би вирішитися.
Відтак, для забезпечення ефективності дій в таких сценаріях потрібно розглядати можливість розміщення військових баз ближче до потенційних зон конфліктів. А також, в рамках підготовки до можливого конфлікту важливо накопичити необхідний арсенал зброї та військової техніки, як уже існуючої, так і перспективної.
Ці підготовки відображаються на бюджеті, який Індо-Тихоокеанське командування армії США просить Конгрес виділити на зміцнення оборони від Китаю. Якщо на 2021 рік запит складав 4,7 мільярда доларів, то в 2024 році ця сума зросла до 26,5 мільярдів доларів.
Найбільш значущим стає те, що з цієї суми на 2024 рік Конгрес не затвердив фінансування у розмірі 11 мільярдів доларів, що становить майже половину від загального запиту.
"Цей парадокс можна пояснити тим, що тут сам Пентагон демонструє інертність в плані лобіювання коштів, а конгресмени просто не хочуть вникати, на що саме військові просять гроші, тому автоматично відмовляють", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.
Також ізраїльський військовий експерт Давид Шарп не вважає, що Сполучені Штати Америки відмовлять Україні в наданні допомоги, навіть через атаки по нафтопереробних заводах та рейдах у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, це не той рівень.
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