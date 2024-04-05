Конгрес США не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю — деталі

Конгрес США. Фото: SHAWN THEW/Pool via REUTERS

Конгрес Сполучених Штатів Америки вкотре відкладає час ймовірного голосування за пакет військової допомоги для України на суму у розмірі 60 мільярдів доларів. Як виявилось, він також не виділяє своїй армії кошти на оборону від Китаю.

Про це повідомляє портал Defense News.

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Американські законодавці систематично не задовольняють заявки від Індо-Тихоокеанського командування на заходи, які пов’язані з підготовкою до можливої війни проти Китаю.

Особливість цього театру воєнних дій полягає у необхідності негайної побудови додаткової інфраструктури для забезпечення потреб американських військ. Наприклад, у випадку можливого вторгнення Китаю на Тайвань, американські воєнні кораблі мусили б вирушати із далеких баз на Алясці або Гаваях до місця бойових дій. Однак їм знадобилося б понад два тижні, щоб дістатися туди, а за цей час ситуація вже могла би вирішитися.

Відтак, для забезпечення ефективності дій в таких сценаріях потрібно розглядати можливість розміщення військових баз ближче до потенційних зон конфліктів. А також, в рамках підготовки до можливого конфлікту важливо накопичити необхідний арсенал зброї та військової техніки, як уже існуючої, так і перспективної.

Схема перспективного посилення протиракетної оборони острову Гуам. Фото: Missile Defense Agenсy

Ці підготовки відображаються на бюджеті, який Індо-Тихоокеанське командування армії США просить Конгрес виділити на зміцнення оборони від Китаю. Якщо на 2021 рік запит складав 4,7 мільярда доларів, то в 2024 році ця сума зросла до 26,5 мільярдів доларів.

Найбільш значущим стає те, що з цієї суми на 2024 рік Конгрес не затвердив фінансування у розмірі 11 мільярдів доларів, що становить майже половину від загального запиту.

"Цей парадокс можна пояснити тим, що тут сам Пентагон демонструє інертність в плані лобіювання коштів, а конгресмени просто не хочуть вникати, на що саме військові просять гроші, тому автоматично відмовляють", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Також ізраїльський військовий експерт Давид Шарп не вважає, що Сполучені Штати Америки відмовлять Україні в наданні допомоги, навіть через атаки по нафтопереробних заводах та рейдах у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, це не той рівень.