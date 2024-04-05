Конгресс США не выделяет своей армии средства на оборону от Китая — детали
Конгресс Соединенных Штатов Америки снова откладывает время вероятного голосования за пакет военной помощи для Украины на сумму в размере 60 миллиардов долларов. Как оказалось, он также не выделяет своей армии средства на оборону от Китая.
Об этом сообщает портал Defense News.
Конгресс США не помогает своей армии
Американские законодатели систематически не удовлетворяют заявки от Индо-Тихоокеанского командования на мероприятия, связанные с подготовкой к возможной войне против Китая.
Особенность этого театра военных действий состоит в необходимости немедленного построения дополнительной инфраструктуры для обеспечения потребностей американских войск. Например, в случае возможного вторжения Китая на Тайвань, американские военные корабли должны отправляться с дальних баз на Аляске или Гавайях к месту боевых действий. Однако им понадобилось бы более двух недель, чтобы добраться туда, а за это время ситуация уже могла бы разрешиться.
Следовательно, для обеспечения эффективности действий в таких сценариях нужно рассматривать возможность размещения военных баз ближе к потенциальным зонам конфликтов. А также, в рамках подготовки к возможному конфликту, важно накопить необходимый арсенал оружия и военной техники, как уже существующей, так и перспективной.
Эти подготовки отражаются в бюджете, который Индо-Тихоокеанское командование армии США просит Конгресс выделить на укрепление обороны от Китая. Если на 2021 год запрос составлял 4,7 млрд долларов, то в 2024 году эта сумма выросла до 26,5 млрд долларов.
Наиболее значимым становится то, что из этой суммы на 2024 год Конгресс не утвердил финансирование в размере 11 миллиардов долларов, что составляет почти половину общего запроса.
"Этот парадокс можно объяснить тем, что здесь сам Пентагон демонстрирует инертность в плане лоббирования средств, а конгрессмены просто не хотят вникать, на что именно военные просят деньги, поэтому автоматически отказывают", — говорится в материале.
Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.
Также израильский военный эксперт Давид Шарп не считает, что Соединенные Штаты Америки откажут Украине в оказании помощи даже из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам и рейдам в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, это не тот уровень.
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