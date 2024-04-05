Конгресс США не выделяет своей армии средства на оборону от Китая — детали

Конгресс США. Фото: SHAWN THEW/Pool via REUTERS

Конгресс Соединенных Штатов Америки снова откладывает время вероятного голосования за пакет военной помощи для Украины на сумму в размере 60 миллиардов долларов. Как оказалось, он также не выделяет своей армии средства на оборону от Китая.

Об этом сообщает портал Defense News.

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Американские законодатели систематически не удовлетворяют заявки от Индо-Тихоокеанского командования на мероприятия, связанные с подготовкой к возможной войне против Китая.

Особенность этого театра военных действий состоит в необходимости немедленного построения дополнительной инфраструктуры для обеспечения потребностей американских войск. Например, в случае возможного вторжения Китая на Тайвань, американские военные корабли должны отправляться с дальних баз на Аляске или Гавайях к месту боевых действий. Однако им понадобилось бы более двух недель, чтобы добраться туда, а за это время ситуация уже могла бы разрешиться.

Следовательно, для обеспечения эффективности действий в таких сценариях нужно рассматривать возможность размещения военных баз ближе к потенциальным зонам конфликтов. А также, в рамках подготовки к возможному конфликту, важно накопить необходимый арсенал оружия и военной техники, как уже существующей, так и перспективной.

Схема перспективного усиления противоракетной обороны острова Гуам. Фото: Missile Defense

Эти подготовки отражаются в бюджете, который Индо-Тихоокеанское командование армии США просит Конгресс выделить на укрепление обороны от Китая. Если на 2021 год запрос составлял 4,7 млрд долларов, то в 2024 году эта сумма выросла до 26,5 млрд долларов.

Наиболее значимым становится то, что из этой суммы на 2024 год Конгресс не утвердил финансирование в размере 11 миллиардов долларов, что составляет почти половину общего запроса.

"Этот парадокс можно объяснить тем, что здесь сам Пентагон демонстрирует инертность в плане лоббирования средств, а конгрессмены просто не хотят вникать, на что именно военные просят деньги, поэтому автоматически отказывают", — говорится в материале.

Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Также израильский военный эксперт Давид Шарп не считает, что Соединенные Штаты Америки откажут Украине в оказании помощи даже из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам и рейдам в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, это не тот уровень.