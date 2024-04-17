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В Минобороны идет анонимный опрос для выявления коррупции — кто может присоединиться

17 апреля 2024 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Минобороны идет анонимный опрос для выявления коррупции — кто может присоединиться
Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство обороны Украины активно привлекает общественность и юридические лица к анонимному опросу с целью выявления коррупционных рисков в своей деятельности. Эта инициатива является частью подготовки антикоррупционной программы Минобороны на 2025-2027 годы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Согласно сообщению Министерства обороны Украины, рабочая группа по оценке коррупционных рисков разработала анкету для опроса граждан и юридических лиц, в частности государственных предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые взаимодействовали, взаимодействуют или могут взаимодействовать с оборонным ведомством в процессе выполнения своих функций.

Опрос направлен на сбор мнений и отзывов участников о коррупционных рисках в деятельности Минобороны и определение мер по их предотвращению. Срок проведения опроса продлится до 30 апреля 2024 года.

Для участия в опросе, просьба перейти по этой ссылке и ответить на вопросы. Время прохождения опроса составляет примерно 10-15 минут.

"Личное мнение каждого участника важно для постоянного совершенствования работы ведомства. Результаты опроса помогут разработать эффективные меры по предотвращению коррупции и ее системного противодействия", — подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что Украина входит в страны, граждане которых имеют один из самых низких уровней страха по ядерной угрозе. А вот жители Индонезии беспокоятся по этому поводу больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для института исследований Gallup International, проведенного в конце 2023 года.

Также мы писали о том, что каждый второй француз в возрасте 18-25 лет готов воевать за Украину, если защита Франции потребует этого, свидетельствует социология. Опрос был проведен до заявления Макрона о возможном развертывании западных войск в Украине.

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Украина
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Министерство обороны

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