У Міноборони триває анонімне опитування для виявлення корупції — хто може долучитися

Український військовий із телефоном. Фото: mc.today

Міністерство оборони України активно залучає громадськість та юридичних осіб до анонімного опитування з метою виявлення корупційних ризиків у своїй діяльності. Ця ініціатива є частиною підготовки Антикорупційної програми Міноборони на 2025-2027 роки.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Анонімне опитування для запобігання корпуції

Згідно з повідомленням Міністерства оборони України, робоча група з оцінки корупційних ризиків розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, зокрема, державних підприємств і підприємств оборонно-промислового комплексу, які взаємодіяли, взаємодіють чи можуть взаємодіяти з оборонним відомством у процесі виконання своїх функцій.

Опитування спрямоване на збір думок та відгуків учасників щодо корупційних ризиків в діяльності Міноборони та визначення заходів для їх запобігання. Термін проведення опитування триватиме до 30 квітня 2024 року.

Для участі у опитуванні, прохання перейти за цим посиланням і відповісти на питання. Час на проходження опитування складає приблизно 10-15 хвилин.

"Особиста думка кожного учасника є важливою для постійного вдосконалення роботи відомства. Результати опитування допоможуть розробити ефективні заходи щодо запобігання корупції та її системного протидії", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, що Україна входить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. А ось жителі Індонезії турбуються щодо цього більше. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" для інституту досліджень Gallup International, яке провели наприкінці 2023 року.

Також ми писали про те, що кожен другий француз віком 18-25 років готовий воювати за Україну, якщо захист Франції вимагатиме цього, свідчить соціологія. Опитування провели до заяви Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні.