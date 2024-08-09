У китайському порту Нінбо-Чжоушань стався вибух на контейнеровозі

У Китаї в одному з портів стався вибух на судні
У Китаї прогримів вибух на контейнеровозі. Інцидент стався в одному з морських портів.
Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило агентство Xinhua.
Що відомо про вибух у китайському порту
Вибух пролунав у порту Нінбо-Чжоушань у п'ятницю, 9 серпня, близько 13:40 за місцевим часом, тобто о 08:40 за київським часом.
Подробиці інциденту не повідомляють. Чи є внаслідок цього вибуху постраждалі, наразі невідомо.
На яких територіях нещодавно теж лунали вибухи
Зазначимо, що в ніч проти 9 серпня було неспокійно у Криму. Місцеві мешканці повідомляли про потужні вибухи в Чорноморському, а місцевий гауляйтер Развожаєв заявив, що російським військовим вдалося збити над морем ракету "Нептун". Трохи згодом вибухи прогриміли і в Севастополі та в районі аеродрому Бельбек.
Також вибухи вдень 9 серпня чули жителі міста Шебекіно Бєлгородської області. За інформацією місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, унаслідок атаки дронів спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
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