У китайському порту Нінбо-Чжоушань стався вибух на контейнеровозі

Пожежа після вибуху на контейнеровозі в Китаї. Скриншот відео

У Китаї прогримів вибух на контейнеровозі. Інцидент стався в одному з морських портів.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило агентство Xinhua.

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Що відомо про вибух у китайському порту

Вибух пролунав у порту Нінбо-Чжоушань у п'ятницю, 9 серпня, близько 13:40 за місцевим часом, тобто о 08:40 за київським часом.

Подробиці інциденту не повідомляють. Чи є внаслідок цього вибуху постраждалі, наразі невідомо.

На яких територіях нещодавно теж лунали вибухи

Зазначимо, що в ніч проти 9 серпня було неспокійно у Криму. Місцеві мешканці повідомляли про потужні вибухи в Чорноморському, а місцевий гауляйтер Развожаєв заявив, що російським військовим вдалося збити над морем ракету "Нептун". Трохи згодом вибухи прогриміли і в Севастополі та в районі аеродрому Бельбек.

Також вибухи вдень 9 серпня чули жителі міста Шебекіно Бєлгородської області. За інформацією місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, унаслідок атаки дронів спалахнула пожежа в багатоповерхівці.