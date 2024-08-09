Вибухи в Чорноморську в Криму вночі 9 серпня — відео прильоту

Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт
9 серпня 2024 02:57
Потужний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
В районі Чорноморська в тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 9 серпня, лунали сильні вибухи. Місцева влада заявила про "атаку українських морських дронів" та "збиття ракети "Нептун".
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
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За даними пабліка, очевидці повідомляють про потужні вибухи в Чорноморську, один із них свідчив про приліт у місті. Згодом з'явилися кадри пожежі.
Своєю чергою місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевняє, що російські військові нібито відбивають атаку ЗСУ, також "збили" протикорабельну ракету "Нептун" над морем.
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