Взрывы в Черноморске в Крыму ночью 9 августа — видео прилета

Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В районе Черноморска во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 9 августа, раздавались сильные взрывы. Местные власти заявили об "атаке украинских морских дронов" и "сбитии ракеты "Нептун".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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По данным паблика, очевидцы сообщают о мощных взрывах в Черноморске, один из них свидетельствовал о прилете в городе. Впоследствии появились кадры пожара.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Крымский ветер"

В свою очередь местный гауляйтер Михаил Развожаев уверяет, что российские военные якобы отбивают атаку ВСУ, также "сбили" противокорабельную ракету "Нептун" над морем.