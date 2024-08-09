Атака на Крим в ніч проти 9 серпня — повторні вибухи та влучання

Повторні вибухи в окупованому Криму — очевидці публікують кадри влучання
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму вранці в п'ятницю, 9 серпня, лунають сильні вибухи. Зі слів очевидців, є влучання.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
Атака на Крим в ніч проти 9 серпня
Паблік публікує кадри атаки на Крим, де чути сильні вибухи. У Севастополі триває стрілянина "з великокаліберної зброї по невідомих цілях". Своєю чергою в районі аеродрому Бельбек теж гучно, там нібито працює російська ППО.
Згодом з'явилися кадри наслідків "збиття" цілей російськими окупантами над Бельбеком. На фото видно, як дим здіймається в небо, очевидці повідомляють про запах горілого.
Натомість місцева окупаційна влада в особі гауляйтера Михайла Развожаєва повідомляє, що російські військові "успішно відбивають атаку". Також нібито є збиті цілі.
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