Атака на Крим в ніч проти 9 серпня — повторні вибухи та влучання

Пожежа на Кримському мості. Ілюстративне фото: t.me/Bratchuk_Sergey

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму вранці в п'ятницю, 9 серпня, лунають сильні вибухи. Зі слів очевидців, є влучання.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Паблік публікує кадри атаки на Крим, де чути сильні вибухи. У Севастополі триває стрілянина "з великокаліберної зброї по невідомих цілях". Своєю чергою в районі аеродрому Бельбек теж гучно, там нібито працює російська ППО.

Згодом з'явилися кадри наслідків "збиття" цілей російськими окупантами над Бельбеком. На фото видно, як дим здіймається в небо, очевидці повідомляють про запах горілого.

Дим здіймається в районі аеродрому Бельбек. Фото: t.me/Crimeanwind

Натомість місцева окупаційна влада в особі гауляйтера Михайла Развожаєва повідомляє, що російські військові "успішно відбивають атаку". Також нібито є збиті цілі.