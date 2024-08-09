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Повторные взрывы в оккупированном Крыму — очевидцы публикуют кадры попадания

9 августа 2024 05:11
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака на Крым в ночь на 9 августа — повторные взрывы и попадания
Пожар на Крымском мосту. Иллюстративное фото: t.me/Bratchuk_Sergey
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Севастополе во временно оккупированном Крыму утром в пятницу, 9 августа, раздаются сильные взрывы. По словам очевидцев, есть попадания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Паблик публикует кадры атаки на Крым, где слышны сильные взрывы. В Севастополе продолжается стрельба "из крупнокалиберного оружия по неизвестным целям". В свою очередь в районе аэродрома Бельбек тоже громко, там якобы работает российская ПВО.

Впоследствии появились кадры последствий "сбития" целей российскими оккупантами над Бельбеком. На фото видно, как дым вздымается в небо, очевидцы сообщают о запахе горелого.

Последствия атаки на Севастополь и Бельбек 9 августа
Дым поднимается в районе аэродрома Бельбек. Фото: t.me/Crimeanwind

Местные оккупационные власти в лице гауляйтера Михаила Развожаева сообщают, что российские военные "успешно отбивают атаку". Также якобы есть сбитые цели.

Атака на Крым сегодня, 9 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Михаила Развожаева

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