Атака на Крым в ночь на 9 августа — повторные взрывы и попадания

Пожар на Крымском мосту. Иллюстративное фото: t.me/Bratchuk_Sergey

В Севастополе во временно оккупированном Крыму утром в пятницу, 9 августа, раздаются сильные взрывы. По словам очевидцев, есть попадания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Атака на Крым в ночь на 9 августа

Паблик публикует кадры атаки на Крым, где слышны сильные взрывы. В Севастополе продолжается стрельба "из крупнокалиберного оружия по неизвестным целям". В свою очередь в районе аэродрома Бельбек тоже громко, там якобы работает российская ПВО.

Впоследствии появились кадры последствий "сбития" целей российскими оккупантами над Бельбеком. На фото видно, как дым вздымается в небо, очевидцы сообщают о запахе горелого.

Дым поднимается в районе аэродрома Бельбек. Фото: t.me/Crimeanwind

Местные оккупационные власти в лице гауляйтера Михаила Развожаева сообщают, что российские военные "успешно отбивают атаку". Также якобы есть сбитые цели.