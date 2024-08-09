Атака на Крым в ночь на 9 августа — повторные взрывы и попадания

Повторные взрывы в оккупированном Крыму — очевидцы публикуют кадры попадания
В Севастополе во временно оккупированном Крыму утром в пятницу, 9 августа, раздаются сильные взрывы. По словам очевидцев, есть попадания.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Атака на Крым в ночь на 9 августа
Паблик публикует кадры атаки на Крым, где слышны сильные взрывы. В Севастополе продолжается стрельба "из крупнокалиберного оружия по неизвестным целям". В свою очередь в районе аэродрома Бельбек тоже громко, там якобы работает российская ПВО.
Впоследствии появились кадры последствий "сбития" целей российскими оккупантами над Бельбеком. На фото видно, как дым вздымается в небо, очевидцы сообщают о запахе горелого.
Местные оккупационные власти в лице гауляйтера Михаила Развожаева сообщают, что российские военные "успешно отбивают атаку". Также якобы есть сбитые цели.
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