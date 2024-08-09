В китайском порту Нинбо-Чжоушань произошел взрыв на контейнеровозе

В Китае в одном из портов произошел взрыв на судне
В Китае прогремел взрыв на контейнеровозе. Инцидент произошел в одном из морских портов.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило агентство Xinhua.
Что известно о взрыве в китайском порту
Взрыв раздался в порту Нинбо-Чжоушань в пятницу, 9 августа, около 13:40 по местному времени, то есть в 08:40 по киевскому времени.
Подробности инцидента не сообщают. Есть ли в результате этого взрыва пострадавшие, пока неизвестно.
На каких территориях недавно тоже раздавались взрывы
Отметим, что в ночь на 9 августа было неспокойно в Крыму. Местные жители сообщали о мощных взрывах в Черноморском, а местный гауляйтер Развожаев заявил, что российским военным удалось сбить над морем ракету "Нептун". Немного погодя взрывы прогремели и в Севастополе и в районе аэродрома Бельбек.
Также взрывы днем 9 августа слышали жители Шебекино Белгородской области. По информации местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронов вспыхнул пожар в многоэтажке.
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