В китайском порту Нинбо-Чжоушань произошел взрыв на контейнеровозе

Пожар после взрыва на контейнеровозе в Китае. Скриншот видео

В Китае прогремел взрыв на контейнеровозе. Инцидент произошел в одном из морских портов.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило агентство Xinhua.

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Что известно о взрыве в китайском порту

Взрыв раздался в порту Нинбо-Чжоушань в пятницу, 9 августа, около 13:40 по местному времени, то есть в 08:40 по киевскому времени.

Подробности инцидента не сообщают. Есть ли в результате этого взрыва пострадавшие, пока неизвестно.

На каких территориях недавно тоже раздавались взрывы

Отметим, что в ночь на 9 августа было неспокойно в Крыму. Местные жители сообщали о мощных взрывах в Черноморском, а местный гауляйтер Развожаев заявил, что российским военным удалось сбить над морем ракету "Нептун". Немного погодя взрывы прогремели и в Севастополе и в районе аэродрома Бельбек.

Также взрывы днем 9 августа слышали жители Шебекино Белгородской области. По информации местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронов вспыхнул пожар в многоэтажке.