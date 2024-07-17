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У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ

17 липня 2024 15:07
Галина Шподарева - редактор
У Сі Цзіньпіна стався інсульт — що відомо
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Китайськими соцмережами шириться інформація про те, що лідер КНР Сі Цзиньпін переніс інсульт. Першою про це повідомила китайська правозахисниця Дженіфер Зенг. 

Про це написало видання Republic у середу, 17 липня. 

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Чутки про інсульт у Сі Цзиньпіна

Китайські соціальні мережі переповнені повідомленнями про те, що президент Сі Цзіньпін переніс інсульт під час третього пленарного засідання ЦК КПК. Однак офіційного підтвердження поки що немає.

"Ці повідомлення з'явилися після того, як журналістка на ім'я Дженіфер заявила, що лідер Комуністичної партії Китаю нібито переніс інсульт", — пише видання. 

У 2012 році іноземні ЗМІ повідомляли, що Сі страждав на аневризму головного мозку і був госпіталізований. 

"Стало відомо, що він вважав за краще лікуватися традиційними китайськими ліками, а не йти на операцію, яка розм'якшує кровоносні судини і зменшує аневризму", — йдеться в повідомленні.

Реакція в соцмережі

Спростовуючи поточні повідомлення, користувачі мережі стверджують, що інсульт Сі — це лише чутки, які не мають жодних розумних підстав для довіри через секретність Китаю.

"Це лише чутки, і ми, ймовірно, не матимемо жодних розумних підстав вважати їх достовірними доти, поки не пройдуть місяці через секретність Китаю", — написав один з користувачів у своєму дописі на Reddit.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пекіні, що Китай прагне знайти свій власний шлях для врегулювання "кризи в Україні". Він додав, що його країна прагне сприяти мирним переговорам.

Раніше ми писали, що Сі Цзіньпін назвав російського диктатора Володимира Путіна "дорогим другом". А російський диктатор заявив про позитивну динаміку у торгівлі з Китаєм. Сторони "відзначили безперспективність будь-яких форматів щодо врегулювання ситуації в Україні без участі Росії". 

Також Сі Цзіньпін заявляв, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він назвав "українською кризою".

Китай здоров'я політики Сі Цзіньпінь

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