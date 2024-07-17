У Си Цзиньпина произошел инсульт — что известно

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Китайскими соцсетями распространяется информация о том, что лидер КНР Си Цзиньпин перенес инсульт. Первой об этом сообщила китайская правозащитница Дженнифер Зенг.

Об этом написало издание Republic в среду, 17 июля.

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Слухи об инсульте у Си Цзиньпина

Китайские социальные сети переполнены сообщениями о том, что президент Си Цзиньпин перенес инсульт во время третьего пленарного заседания ЦК КПК. Однако официального подтверждения пока что нет.

"Эти сообщения появились после того, как журналистка по имени Дженифер заявила, что лидер Коммунистической партии Китая якобы перенес инсульт", — пишет издание.

В 2012 году иностранные СМИ сообщали, что Си страдал аневризмой головного мозга и был госпитализирован.

"Стало известно, что он предпочел лечиться традиционными китайскими лекарствами, а не идти на операцию, которая размягчает кровеносные сосуды и уменьшает аневризму", — говорится в сообщении.

Реакция в соцсетях

Опровергая текущие сообщения, пользователи сети утверждают, что инсульт Си — это лишь слухи, которые не имеют никаких разумных оснований для доверия из-за секретности Китая.

"Это всего лишь слухи, и мы, вероятно, не будем иметь никаких разумных оснований считать их достоверными до тех пор, пока не пройдут месяцы из-за секретности Китая", — написал один из пользователей в своей заметке на Reddit.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине, что Китай стремится найти свой путь для урегулирования "кризиса в Украине". Он добавил, что его страна стремится содействовать мирным переговорам.

Ранее мы писали, что Си Цзиньпин назвал российского диктатора Владимира Путина "дорогим другом". А российский диктатор заявил о положительной динамике в торговле с Китаем. Стороны отметили бесперспективность любых форматов по урегулированию ситуации в Украине без участия России.

Также Си Цзиньпин заявлял, что Китай пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия. Саму войну он назвал "украинским кризисом".