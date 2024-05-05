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Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукає "хороші шляхи" завершення війни в Україні

5 травня 2024 00:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукає "хороші шляхи" завершення війни в Україні
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він охарактеризував як "українську кризу".

Про це китайський лідер заявив під час свого перебування у Парижі 5 травня в рамках європейського турне, повідомляє видання Le Figaro.

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"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", — прокоментував Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю також висловив надію на швидке відновлення миру та стабільності в Європі та висловив готовність "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

Сі Цзіньпін планує продовжити обговорення з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Парижі 6 травня.

Нагадаємо, що Макрон хоче переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні.

Раніше у Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру". Пекін не робить кроків у цьому напрямку.

Франція
війна
Китай
Україна
Європа
Сі Цзіньпінь
війна в Україні

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