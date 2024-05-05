Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукає "хороші шляхи" завершення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він охарактеризував як "українську кризу".

Про це китайський лідер заявив під час свого перебування у Парижі 5 травня в рамках європейського турне, повідомляє видання Le Figaro.

Читайте також:

Сі Цзіньпін про війну в Україні

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", — прокоментував Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю також висловив надію на швидке відновлення миру та стабільності в Європі та висловив готовність "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

Сі Цзіньпін планує продовжити обговорення з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Парижі 6 травня.

Нагадаємо, що Макрон хоче переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні.

Раніше у Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру". Пекін не робить кроків у цьому напрямку.