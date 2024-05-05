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Си Цзиньпин заявил, что Китай ищет "хорошие пути" завершения войны в Украине

5 мая 2024 00:02
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Бригадир София
редактор
Си Цзиньпин заявил, что Китай ищет "хорошие пути" завершения войны в Украине
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия. Саму войну он охарактеризовал как "украинский кризис".

Об этом китайский лидер заявил во время своего пребывания в Париже 5 мая в рамках европейского турне, сообщает издание Le Figaro.

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"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — прокомментировал Си Цзиньпин.

Лидер Китая также выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе и выразил готовность "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Си Цзиньпин планирует продлить обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже 6 мая.

Напомним, что Макрон хочет убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине.

Ранее в Белом доме не видят готовности Китая принять участие в украинской "формуле мира". Пекин не делает шаги в этом направлении.

Франция
война
Китай
Украина
Европа
Си Цзиньпинь
война в Украине

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