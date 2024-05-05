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Макрон хоче переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні

5 травня 2024 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Макрон хоче переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Китаю Сі Цзіньпін у неділю, 5 травня, здійснить візит до Парижу. Його французький колега Емманюель Макрон має намір вимагати від нього зменшення торговельного дисбалансу і спробувати переконати його використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми повинні продовжувати тиснути на китайську владу, щоб вона надала нам більше гарантій у торговельних питаннях", — заявив радник Єлисейського округу напередодні візиту Сі.

Офіційні зустрічі президента Китаю включатимуть спільні переговори з Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Розбіжності всередині 27 членів Європейського Союзу — і зокрема між Францією та Німеччиною — підривають їх здатність впливати на Китай. Джерела видання зазначають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не приєднається до Макрона та Сі в Парижі через попередні зобов’язання. 

Франція також намагатиметься досягти прогресу у відкритті китайського ринку для свого сільськогосподарського експорту і вирішити питання, пов'язані з занепокоєнням французької косметичної промисловості щодо прав інтелектуальної власності.

До того ж Макрон намагатиметься переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні.

"Оскільки Китай є одним з головних партнерів Росії, наша мета — використовувати важелі впливу на Москву, щоб змінити російські розрахунки і сприяти вирішенню конфлікту", — сказав радник Єлисейського округу.

Нагадаємо, Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Він підкреслив, що Росія не може перемогти в Україні.

Також французький лідер хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи. Він готовий зробити ядерну зброю Франції частиною загальноєвропейської оборони.

росія
Франція
війна
Китай
Емманюель Макрон
Україна
Сі Цзіньпінь

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