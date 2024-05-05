Макрон хоче переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Китаю Сі Цзіньпін у неділю, 5 травня, здійснить візит до Парижу. Його французький колега Емманюель Макрон має намір вимагати від нього зменшення торговельного дисбалансу і спробувати переконати його використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми повинні продовжувати тиснути на китайську владу, щоб вона надала нам більше гарантій у торговельних питаннях", — заявив радник Єлисейського округу напередодні візиту Сі.

Офіційні зустрічі президента Китаю включатимуть спільні переговори з Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Розбіжності всередині 27 членів Європейського Союзу — і зокрема між Францією та Німеччиною — підривають їх здатність впливати на Китай. Джерела видання зазначають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не приєднається до Макрона та Сі в Парижі через попередні зобов’язання.

Франція також намагатиметься досягти прогресу у відкритті китайського ринку для свого сільськогосподарського експорту і вирішити питання, пов'язані з занепокоєнням французької косметичної промисловості щодо прав інтелектуальної власності.

До того ж Макрон намагатиметься переконати Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні.

"Оскільки Китай є одним з головних партнерів Росії, наша мета — використовувати важелі впливу на Москву, щоб змінити російські розрахунки і сприяти вирішенню конфлікту", — сказав радник Єлисейського округу.

Нагадаємо, Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Він підкреслив, що Росія не може перемогти в Україні.

Також французький лідер хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи. Він готовий зробити ядерну зброю Франції частиною загальноєвропейської оборони.