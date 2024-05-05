Макрон хочет убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Китая Си Цзиньпин в воскресенье, 5 мая, совершит визит в Париж. Его французский коллега Эммануэль Макрон намерен потребовать от него уменьшения торгового дисбаланса и попытаться убедить его использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы должны продолжать давить на китайские власти, чтобы они предоставили нам больше гарантий в торговых вопросах", — заявил советник Елисейского округа накануне визита Си.

Официальные встречи президента Китая будут включать совместные переговоры с Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Разногласия внутри 27 членов Европейского Союза — и в частности между Францией и Германией — подрывают их способность влиять на Китай. Источники издания отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си в Париже из-за предыдущих обязательств.

Франция также постарается достичь прогресса в открытии китайского рынка для своего сельскохозяйственного экспорта и решить вопросы, связанные с беспокойством французской косметической промышленности по поводу прав интеллектуальной собственности.

К тому же Макрон будет пытаться убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине.

"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель — использовать рычаги влияния на Москву, чтобы изменить российские расчеты и способствовать разрешению конфликта", — сказал советник Елисейского округа.

Напомним, Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск. Он подчеркнул, что Россия не может победить в Украине.

Также французский лидер хочет начать дискуссию по использованию ядерного оружия для защиты Европы. Он готов сделать ядерное оружие Франции частью общеевропейской обороны.