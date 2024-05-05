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Макрон хочет убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине

5 мая 2024 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Макрон хочет убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Китая Си Цзиньпин в воскресенье, 5 мая, совершит визит в Париж. Его французский коллега Эммануэль Макрон намерен потребовать от него уменьшения торгового дисбаланса и попытаться убедить его использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы должны продолжать давить на китайские власти, чтобы они предоставили нам больше гарантий в торговых вопросах", — заявил советник Елисейского округа накануне визита Си.

Официальные встречи президента Китая будут включать совместные переговоры с Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Разногласия внутри 27 членов Европейского Союза — и в частности между Францией и Германией — подрывают их способность влиять на Китай. Источники издания отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си в Париже из-за предыдущих обязательств.

Франция также постарается достичь прогресса в открытии китайского рынка для своего сельскохозяйственного экспорта и решить вопросы, связанные с беспокойством французской косметической промышленности по поводу прав интеллектуальной собственности.

К тому же Макрон будет пытаться убедить Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине.

"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель — использовать рычаги влияния на Москву, чтобы изменить российские расчеты и способствовать разрешению конфликта", — сказал советник Елисейского округа.

Напомним, Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск. Он подчеркнул, что Россия не может победить в Украине.

Также французский лидер хочет начать дискуссию по использованию ядерного оружия для защиты Европы. Он готов сделать ядерное оружие Франции частью общеевропейской обороны.

россия
Франция
война
Китай
Эммануэль Макрон
Украина
Си Цзиньпинь

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