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У Києві суд скасував арешт частини нерухомості родини Гринкевичів

18 квітня 2024 22:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві суд скасував арешт частини нерухомості родини Гринкевичів
Родина Гринкевичів. Фото ілюстративне: Facebook Ігоря Гринкевича
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві Шевченківський районний суд скасував арешт майна, накладений раніше на будівлю, приміщення та земельну ділянку, які належать ТОВ "ВТ Девелопмент". Ця нерухомість є майном родини скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це говориться в документі, який було оприлюднено судом.

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Арешт майна скандального бізнесмена

На даний момент власником "ВТ Девелопмент" є львів’янин Максим Станкевич. Втім, ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана Світлана Гринкевич, дружина Ігоря Гринкевича, якого затримали під час спроби дати хабаря працівнику державного бюро розслідувань. Підприємець також є підозрюваним у справі щодо махінацій із закупівлями одягу та білизни для бійців ЗСУ.

22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові. Йдеться про наступні об'єкти:

  • будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;
  • нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2;
  • земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно "ВТ Девелопмент" наклали в рамках досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як).

Зняття арешту з нерухомості Гринкевича

Адвокат "ВТ Девелопмент" заявив у суді, що компанія не пов`язана "з фактами укладення та виконання договорів, які є предметом досудового розслідування". Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії. Вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

В зв'язку з цим суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.

Раніше ми розповідали, що Печерський суд міста Києва вирішив продовжити термін утримання Романа Гринкевича під вартою на два місяці. Також він встановив заставу у розмірі 393 мільйони гривень.

Державний оператор тилу (ДОТ), який забезпечує потреби Збройних сил України, минулого тижня уклав договір на постачання харчів для армії із Буським консервним заводом. Один з власників цього підприємства виявився пов'язаним із скандальною родиною Гринкевичів.

Київ
суд
нерухомість
арешт
Ігор Гринкевич

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