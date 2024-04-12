Суд подовжив термін перебування Романа Гринкевича під вартою

Роман Гринкевич. Фото: РБК-Україна

Київський Печерський суд вирішив продовжити термін утримання Романа Гринкевича під вартою на два місяці. Також він встановив заставу у розмірі 393 мільйони гривень.

Про це повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал в інтерв’ю Суспільному у п'ятницю, 12 квітня.

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Адвокат зазначив, що прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу. Роман Гринкевич є одним із п’яти обвинувачених у справі, пов’язаній з постачанням одягу для Збройних Сил України.

У чому підозрюють Гринкевича

Ігоря та Романа Гринкевичів підозрюють у зловживаннях під час закупівель одягу та білизни для ЗСУ. У 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за цими фактами. Компанії, які належать львівському бізнесмену, виграли 23 тендери на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень для постачання одягу Міністерству оборони, як повідомили у пресслужбі відомства.

Під час розслідування було виявлено, що для виконання оборонних замовлень залучалися компанії, контрольовані бізнесменом, які раніше займалися будівництвом і не мали необхідних потужностей для виробництва та зберігання військового майна. Це призвело до збитків державного бюджету на суму 1,2 мільярда гривень і зриву постачань, як заявили у ДБР.

Слідчі встановили, що 6 контрактів не були виконані взагалі, а за 7 інших договорів компанії поставили лише невелику кількість товару, але отримали кошти за повне виконання зобов’язань. Виявлено також, що 8 договорів були виконані з запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз документів виявив завищення вартості поставленого товару для Міністерства оборони, і зараз перевіряється причетність колишніх посадовців Міноборони до цих оборудок. Вони не вживали заходів для забезпечення виконання або розірвання договорів, як додали у ДБР.

29 грудня 2023 року Ігоря Гринкевича затримали за пропозицію хабаря у розмірі пів мільйона доларів співробітнику ДБР, щоб сприяти поверненню майна, вилученого у компаній, контрольованих бізнесменом. 30 грудня йому висунули звинувачення за ч. 3 ст. 369 КК України і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

9 січня Львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом HOPE.UA, представником якого був Ігор Гринкевич, який мав відреставрувати приміщення комунального закладу.

17 січня Ігорю Гринкевичу та іншим особам було висунуто звинувачення у створенні злочинної організації. Після цього Міноборони України заявило про своє бажання бути визнаним потерпілою стороною у справі проти компаній, пов’язаних з Ігорем Гринкевичем, і оголосило про розірвання останнього контракту з "Трейд Лайнс Рітейл", яка постачала продукти для ЗСУ.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міськради на хабарі у 30 тис. доларів.

Раніше ми писали, що заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.