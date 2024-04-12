Суд продлил срок пребывания Романа Гринкевича под стражей

Роман Гринкевич. Фото: РБК-Украина

Киевский Печерский суд решил продлить срок содержания Романа Гринкевича под стражей на два месяца. Также он установил залог в размере 393 миллиона гривен.

Об этом сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал в интервью Суспільному в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

Адвокат отметил, что прокуроры подали ходатайство о продлении меры пресечения. Роман Гринкевич является одним из пяти обвиняемых по делу, связанному с поставкой одежды для Вооруженных сил Украины.

В чем подозревают Гринкевича

Игорь и Роман Гринкевичи подозреваются в злоупотреблениях во время закупок одежды и белья для ВСУ. В 2023 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по этим фактам. Компании, принадлежащие львовскому бизнесмену, выиграли 23 тендера на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен для поставки одежды Министерству обороны, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования было обнаружено, что для выполнения оборонных заказов привлекались компании, контролируемые бизнесменом, которые раньше занимались строительством и не обладали необходимыми мощностями для производства и хранения военного имущества. Это привело к ущербу государственному бюджету на сумму 1,2 миллиарда гривен и срыву поставок, как заявили в ДБР.

Следователи установили, что 6 контрактов не были выполнены вообще, а по 7 другим договорам компании поставили лишь небольшое количество товара, но получили средства за полное выполнение обязательств. Выявлено также, что 8 договоров были выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ документов выявил завышение стоимости поставленного товара для Министерства обороны, и сейчас проверяется причастность бывших должностных лиц Минобороны к этим сделкам. Они не принимали мер по обеспечению выполнения или расторжению договоров, как добавили в ДБР.

29 декабря 2023 года Игорь Гринкевич был задержан за предложение взятки в размере полумиллиона долларов сотруднику ДБР, чтобы способствовать возвращению имущества, изъятого у компаний, контролируемых бизнесменом. 30 декабря ему выдвинули обвинения по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.

9 января Львовский областной совет разорвал меморандум с благотворительным фондом HOPE.UA, представителем которого был Игорь Гринкевич, который должен был отреставрировать помещение коммунального учреждения.

17 января Игорю Гринкевичу и другим лицам были предъявлены обвинения в создании преступной организации. После этого Минобороны Украины заявило о своем желании быть признанным потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем, и объявило о расторжении последнего контракта с "Трейд Лайнс Ритейл", поставлявшей продукты для ВСУ.

Напомним, что в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря горсовета на взятке в 30 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, потребовал взятку от жительницы столицы за незаконное асфальтирование дороги к ее дому. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.