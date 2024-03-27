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Пропонували хабар за призначення на посаду — СБУ затримала депутатів Сумської облради

27 березня 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пропонували хабар за призначення на посаду — СБУ затримала депутатів Сумської облради
Затримання депутата Сумської облради. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста хабар. Таким чином вони хотіли "погодити" кандидатуру очільника однієї з лікарень.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 27 березня. 

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Що відомо про схеми депутатів

Правоохоронці розповіли,  що посадовці Сумської облради пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру. За 100 тисяч доларів вони хотіли "пролобіювати" об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. 

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Гроші, які депутати підготували для хабаря. Фото: СБУ

У такий спосіб фігуранти планували встановити "контроль" за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Водночас після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні "відсотки" від обсягу держфінансування для нової лікарні.

Затримання посадовців

У СБУ розповіли, що затримали двох депутатів "на гарячому", якраз під час передачі першої частини хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. 

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Затримання депутата Сумської облради. Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили директорку вищого навчального закладу, яка вимагала та отримувала хабар у розмірі 500 доларів. Вона хотіла отримати неправомірну вигоду за фіктивне підвищення кваліфікації судноводіїв. 

Раніше ми повідомляли, що поліція Київщини "на гарячому" затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України. Це сталося під час отримання ним хабаря у розмірі 600 тисяч доларів.

СБУ
лікарні
корупція
хабар
Сумська область
місцеві депутати

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