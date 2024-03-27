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Предлагали взятку за назначение на должность — СБУ задержала депутатов Сумского облсовета

27 марта 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Предлагали взятку за назначение на должность — СБУ задержала депутатов Сумского облсовета
Задержание депутата Сумского облсовета. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали депутатов Сумского облсовета, предлагавших взятку руководству города. Таким образом, они хотели "согласовать" кандидатуру руководителя одной из больниц.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 27 марта.

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Правоохранители рассказали, что должностные лица Сумского облсовета предлагали взятку руководству военной администрации областного центра. За 100 тысяч долларов они хотели "пролоббировать" объединение нескольких местных медучреждений в одну больницу и согласовать кандидатуру ее руководителя.

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Деньги, которые депутаты подготовили для взятки. Фото: СБУ

Таким образом фигуранты планировали установить "контроль" за распределением бюджетного финансирования новосозданного медучреждения. В то же время после реорганизации они предлагали руководству города регулярные "проценты" от объема госфинансирования для новой больницы.

Задержание должностных лиц

В СБУ рассказали, что задержали двух депутатов "на горячем", как раз во время передачи первой части взятки в размере 50 тысяч долларов.

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Задержание депутата Сумского облсовета. Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении им о подозрении за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно в Киеве разоблачили директора высшего учебного заведения, которая требовала и получала взятку в размере 500 долларов. Она хотела извлечь неправомерную выгоду за фиктивное повышение квалификации судоводителей.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области "на горячем" задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины. Это произошло во время получения им взятки  в размере 600 тысяч долларов.

СБУ
больницы
коррупция
взятка
Сумская область
местные депутаты

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