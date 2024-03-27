Предлагали взятку за назначение на должность — СБУ задержала депутатов Сумского облсовета

Задержание депутата Сумского облсовета. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали депутатов Сумского облсовета, предлагавших взятку руководству города. Таким образом, они хотели "согласовать" кандидатуру руководителя одной из больниц.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 27 марта.

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Правоохранители рассказали, что должностные лица Сумского облсовета предлагали взятку руководству военной администрации областного центра. За 100 тысяч долларов они хотели "пролоббировать" объединение нескольких местных медучреждений в одну больницу и согласовать кандидатуру ее руководителя.

Деньги, которые депутаты подготовили для взятки. Фото: СБУ

Таким образом фигуранты планировали установить "контроль" за распределением бюджетного финансирования новосозданного медучреждения. В то же время после реорганизации они предлагали руководству города регулярные "проценты" от объема госфинансирования для новой больницы.

Задержание должностных лиц

В СБУ рассказали, что задержали двух депутатов "на горячем", как раз во время передачи первой части взятки в размере 50 тысяч долларов.

Задержание депутата Сумского облсовета. Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении им о подозрении за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно в Киеве разоблачили директора высшего учебного заведения, которая требовала и получала взятку в размере 500 долларов. Она хотела извлечь неправомерную выгоду за фиктивное повышение квалификации судоводителей.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области "на горячем" задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины. Это произошло во время получения им взятки в размере 600 тысяч долларов.