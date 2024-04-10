У Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міськради на хабарі у 30 тис. доларів
У Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 10 квітня.
Корупція в Дніпропетровській області
"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини в одержанні неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, фігуранти вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів. За ці гроші вони обіцяли сприяти розв'язанню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4 500 кв. м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Також Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста хабар. Таким чином вони хотіли "погодити" кандидатуру очільника однієї з лікарень.
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