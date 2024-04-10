У Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міськради на хабарі у 30 тис. доларів

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 10 квітня.

Читайте також:

Корупція в Дніпропетровській області

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини в одержанні неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які отримали фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, фігуранти вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів. За ці гроші вони обіцяли сприяти розв'язанню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4 500 кв. м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Гроші, які отримали фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Також Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста хабар. Таким чином вони хотіли "погодити" кандидатуру очільника однієї з лікарень.