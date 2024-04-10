В Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря горсовета на взятке в 30 тыс. долларов
В Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 10 апреля.
Коррупция в Днепропетровской области
"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении городскому голове и секретарю одного из городских советов Днепропетровщины в получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты требовали и получили от предприятия 30 000 долларов. За эти деньги они обещали способствовать решению вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства площадью 4 500 кв. м с возможностью дальнейшего оформления права собственности на это здание.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, требовал взятку от жительницы столицы за незаконное асфальтирование дороги к ее дому. Ему грозит до 10 лет заключения.
Также Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку. Таким образом они хотели "согласовать" кандидатуру главы одной из больниц.
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