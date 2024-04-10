В Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря горсовета на взятке в 30 тыс. долларов

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 10 апреля.

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"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении городскому голове и секретарю одного из городских советов Днепропетровщины в получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Деньги, которые получили фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, фигуранты требовали и получили от предприятия 30 000 долларов. За эти деньги они обещали способствовать решению вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства площадью 4 500 кв. м с возможностью дальнейшего оформления права собственности на это здание.

Стражи порядка и задержанные фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Деньги, которые получили фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, требовал взятку от жительницы столицы за незаконное асфальтирование дороги к ее дому. Ему грозит до 10 лет заключения.

Также Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали депутатов Сумского облсовета, предлагавших руководству города взятку. Таким образом они хотели "согласовать" кандидатуру главы одной из больниц.