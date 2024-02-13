Справа Гринкевича — ДБР заарештує майно екснареченої Морозюк
Державне бюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої львівського бізнесмена Романа Гринкевича Софії Морозюк. Вона володіє трьома квартирами та земельною ділянкою.
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемарафону у вівторок, 13 лютого.
Арешт майна Морозюк
"Що стосується нареченої-художниці, то також є ухвала на арешт її майна: це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка", — сказала Сап'ян.
За її словами, усі ухвали на арешт майна вже направили в Мін'юст. Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр.
Також представниця ДБР уточнила, що майно художниці в переважній більшості було куплене вже під час повномасштабної війни.
Що відомо про справу львівського бізнесмена Гринкевича
Нагадаємо, Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 року за пропозицію хабара в 500 тисяч доларів одному з чиновників ДБР.
Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу.
Під час перебування в СІЗО бізнесменові оголосили другу підозру — у постачанні неякісного одягу для армії.
Крім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі. Наразі Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.
Художниця Соня Морозюк заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем. Вона має намір продати його подарунки, а виручені кошти спрямувати на благодійність.
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