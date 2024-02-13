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Справа Гринкевича — ДБР заарештує майно екснареченої Морозюк

13 лютого 2024 17:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Справа Гринкевича — ДБР заарештує майно екснареченої Морозюк
Екснаречена Романа Гринкевича Софія Морозюк. Фото: Instagram/Соня Морозюк
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Державне бюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої львівського бізнесмена Романа Гринкевича Софії Морозюк. Вона володіє трьома квартирами та земельною ділянкою.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемарафону у вівторок, 13 лютого.

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Арешт майна Морозюк

"Що стосується нареченої-художниці, то також є ухвала на арешт її майна: це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка", — сказала Сап'ян.

За її словами, усі ухвали на арешт майна вже направили в Мін'юст. Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр.

Також представниця ДБР уточнила, що майно художниці в переважній більшості було куплене вже під час повномасштабної війни.

Що відомо про справу львівського бізнесмена Гринкевича

Нагадаємо, Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 року за пропозицію хабара в 500 тисяч доларів одному з чиновників ДБР.

Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. 

Під час перебування в СІЗО бізнесменові оголосили другу підозру — у постачанні неякісного одягу для армії.

Крім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі. Наразі Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Художниця Соня Морозюк заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем. Вона має намір продати його подарунки, а виручені кошти спрямувати на благодійність.

ДБР
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Ігор Гринкевич
Соня Морозюк

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