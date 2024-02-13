Дело Гринкевича — ГБР арестует имущество экс-невесты Морозюк

Экс-навеста Романа Гринкевича София Морозюк. Фото: Instagram/Соня Морозюк

У Государственного бюро расследований есть решение на арест имущества бывшей невесты львовского бизнесмена Романа Гринкевича Софии Морозюк. Она владеет тремя квартирами и земельным участком.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона во вторник, 13 февраля.

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Арест имущества Морозюк

"Что касается невесты-художницы, то также есть постановление на арест ее имущества: это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок", — сказала Сапьян.

По ее словам, все решения по аресту имущества уже направили в Минюст. После этого данные об аресте будут внесены в реестр.

Также представительница ГБР уточнила, что имущество художницы в подавляющем большинстве было куплено уже во время полномасштабной войны.

Что известно о деле львовского бизнесмена Гринкевича

Напомним, Игорь Гринкевич — подозреваемый по двум уголовным делам. Он был задержан 29 декабря 2023 года за предложение взятки в 500 тысяч долларов одному из чиновников ГБР.

Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевич был отправлен под стражу с возможностью внести залог.

Во время пребывания в СИЗО бизнесмену объявили второе подозрение — в поставке некачественной одежды для армии.

Кроме Гринкевича-старшего по делу о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман Гринкевич. Его задержали в Одессе. Пока Роман Гринкевич тоже находится под арестом.

Художница Соня Морозюк заявила, что разрывает отношения с женихом Романом Гринкевичем. Она намерена продать его подарки, а вырученные средства направить на благотворительность.