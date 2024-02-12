ДБР заарештувало майно сім’ї Гринкевичів — на черзі нерухомість Морозюк

Художниця Соня Морозюк. Фото: Instagram художниці

Державне бюро розслідування заарештувало майно сім'ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також планує заарештувати нерухомість нареченої Романа Гринкевича — художниці Соні Морозюк.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 12 лютого.

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Вирішення питання щодо арешту майна Морозюк

У відомстві наголосили, що наразі арешт накладено на нерухомість та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його сім'ї, а саме дружини, сина й тещі. Крім того, арешт наклали на майно двох співучасників львівського бізнесмена та підконтрольних їм товариств.

"Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника", — наголосили у ДБР.

В Державному бюро розслідувань закликали ЗМІ не поширювати фейкову інформацію щодо слідства, а якщо виникатимуть питання, то потрібно звернутися безпосередньо до відомства.

Що відомо про справу львівського бізнесмена Гринкевича

Нагадаємо, Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 року за пропозицію хабара в 500 тисяч доларів одному з чиновників ДБР.

Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу.

Під час перебування в СІЗО бізнесменові оголосили другу підозру — у постачанні неякісного одягу для армії.

Крім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі. Наразі Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Художниця Соня Морозюк заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем. Вона має намір продати його подарунки, а виручені кошти спрямувати на благодійність.