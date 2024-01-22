Гринкевич відреагував на запитання журналістів про стосунки з Софією Морозюк

Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот з відео

Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва відмовився відповідати на питання про стосунки з Софією Морозюк. Він заявив, що не хоче коментувати те, що пов'язано з нею.

Про це Роман Гринкевич сказав у залі суду.

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Стосунки Гринкевича та Морозюк

Журналісти запитали в Романа Гринкевича про стосунки з Софією Морозюк. Він відмовився відповідати на питання.

"Знаєте, я не хочу коментувати якесь питання особисте з дівчиною, не хочу коментувати все, що пов'язано з нею", — сказав Гринкевич.

Що відомо про Софію Морозюк

Українська художниця Соня Морозюк, нареченого якої звинувачують у корупційних аферах, намагалась пояснити ситуацію. Українці висловили свою позицію в коментарях, переважно вони не вірять дівчині.

Напередодні стало відомо, що на запит ДБР у фігурантки корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів, художниці Соні Морозюк, виявили дві квартири. Також Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) також виявило об’єкт нежитлової нерухомості в центрі столиці (вулиця Саксаганського). Морозюк прокоментувала результати розслідування.

Волонтер Сергій Притула висловив свою думку щодо корупційного скандалу з художницею Сонею Морозюк. Його благодійний фонд планував спільний проєкт з нею, проте це рішення скасоване.

Художниця Соня Морозюк заявила, що розірвала заручини з Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Також мисткиня вирішила, що зробить з подарунками від нього.

Відомий мурал української художниці Соні Морозюк, яку звинувачували у корупції та зв'язках із сім'єю Гринкевичів, облили червоною фарбою. Хто вчинив вандалізм — поки що невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Додамо, Печерський районний суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Фігурант відкидає звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу.