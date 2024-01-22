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Роману Гринкевичу обрали запобіжний захід

22 січня 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роману Гринкевичу обрали запобіжний захід
Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 22 січня, правоохоронці затримали сина бізнесмена Ігоря Гринкевича — Романа. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід.

Про це заявили в суді.

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Запобіжний захід Роману Гринкевичу

Печерський районний суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. 

Зазначимо, що про заставу в розмірі 500 млн грн просили прокурори. Серед ризиків вони називали те, що Гринкевич може переховуватися, знищувати документи та впливати на свідків. 

Фігурант відкидає звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу.

Гринкевич заявив, що завтра, 23 січня, подасть апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя. 

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для львівського бізнесмена Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомство наполягатиме на утримані у слідчому ізоляторі без права внесення застави. 

Додамо, син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Київ
суд
правосуддя
бізнес
Ігор Гринкевич

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