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Роману Гринкевичу избрали меру пресечения

22 января 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Роману Гринкевичу избрали меру пресечения
Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 22 января, правоохранители задержали сына бизнесмена Игоря Гринкевича — Романа. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения.

Об этом заявили в суде.

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Печерский районный суд отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн.

Отметим, что о залоге в размере 500 млн грн просили прокуроры. Среди рисков они называли то, что Гринкевич может скрываться, уничтожать документы и влиять на свидетелей.

Фигурант отвергает обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды.

Гринкевич заявил, что завтра, 23 января, подаст апелляцию на решение суда.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для львовского бизнесмена Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомство будет настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.

Добавим, сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Киев
суд
правосудие
бизнес
Игорь Гринкевич

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