Гринкевич признался, как попал в Одессу и заявил о давлении на семью

Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот с видео

Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Об этом Роман Гринкевич сказал в зале суда.

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По словам Игоря Гринкевича, он не скрывался от следствия, ведь знал о его розыске от СМИ.

"Никакую границу я не собирался пересекать. Как я могу пересечь границу, когда я нахожусь в розыске", — заявил он.

Гринкевич отметил, что не видел подозрения, ведь не находился по месту вручения. Сын скандального львовского бизнесмена подчеркнул, что в течение двух недель у него проводились обыски более двух раз. У Гринкевича и членов его семьи изъяли мобильные телефоны.

Он признался, что уехал в Одессу около шести дней назад и арендовал квартиру.

"У меня было в планах совсем скоро вернуться в Киев", — заявил Гринкевич.

Из столицы в Одессу он перемещался транспортом.

По словам Гринкевича, его семью "облили грязью" и все обвинения не соответствуют действительности. Он считает, что состоялся "заказ" от конкурентов.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для львовского бизнесмена Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомство будет настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.