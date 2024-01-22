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Гринкевич зізнався, як потрапив до Одеси та заявив про тиск на сім'ю

22 січня 2024 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гринкевич зізнався, як потрапив до Одеси та заявив про тиск на сім'ю
Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман — у залі Печерського суду Києва розповів, як потрапив до Одеси. За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Про це Роман Гринкевич сказав у залі суду.

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За словами Ігоря Гринкевича, він не переховувався від слідства, адже знав про його розшук від ЗМІ.

"Ніякий кордон я не збирався перетинати. Як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь в розшуку", — заявив він.

Гринкевич зазначив, що не бачив підозри, адже не перебував за місцем вручення. Син скандального львівського бізнесмена наголосив, що протягом двох тижнів у нього проводилися обшуки понад двох разів. У Гринкевича та членів його родини вилучили мобільні телефони.

Він зізнався, що поїхав в Одесу близько шести днів тому та орендував там квартиру. 

"У мене було в планах зовсім скоро повернутися до Києва", — заявив Гринкевич.

Зі столиці до Одеси він переміщався транспортом.

За словами Гринкевича, його сім'ю "облили брудом" та всі звинувачення не відповідають дійсності. Він вважає, що відбулося "замовлення" від конкурентів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя. 

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для львівського бізнесмена Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомство наполягатиме на утримані у слідчому ізоляторі без права внесення застави. 

Київ
Одеса
скандал
бізнес
Ігор Гринкевич

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