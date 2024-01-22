Гринкевич отреагировал на вопросы журналистов об отношениях с Софией Морозюк

Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот с видео

Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева отказался отвечать на вопросы об отношениях с Софией Морозюк. Он заявил, что не хочет комментировать то, что связано с ней.

Об этом Роман Гринкевич сказал в зале суда.

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Отношения Гринкевича и Морозюк

Журналисты спросили Романа Гринкевича об отношениях с Софией Морозюк. Он отказался отвечать на вопросы.

"Знаете, я не хочу комментировать какой-то вопрос личный с девушкой, не хочу комментировать все, что связано с ней", — сказал Гринкевич.

Что известно о Софии Морозюк

Украинская художница Соня Морозюк, жениха которой обвиняют в коррупционных аферах, пыталась объяснить ситуацию. Украинцы высказали свою позицию в комментариях, в основном они не верят девушке.

Накануне стало известно, что по запросу ГБР у фигурантки коррупционного скандала вокруг семьи Гринкевичей, художницы Сони Морозюк, обнаружили две квартиры. Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило также объект нежилой недвижимости в центре столицы (улица Саксаганского). Морозюк прокомментировала результаты расследования.

Волонтер Сергей Притула высказал свое мнение по поводу коррупционного скандала с художницей Соней Морозюк. Его благотворительный фонд планировал совместный проект с ней, однако это решение отменено.

Художница Соня Морозюк заявила, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем, подозреваемым в краже денег Минобороны. Также художница решила, что сделает с подарками от него.

Известный мурал украинской художницы Сони Морозюк, обвиняемой в коррупции и связях с семьей Гринкевичей, облили красной краской. Кто это сделал — пока что неизвестно.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ГБР объявило в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Роман — в зале Печерского суда Киева рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Добавим, Печерский районный суд отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн. Фигурант отвергает обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды.