ГБР арестовало имущество семьи Гринкевичей — на очереди недвижимость Морозюк

Художница Соня Морозюк. Фото: Instagram художницы

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, а также планирует арестовать недвижимость невесты Романа Гринкевича — художницы Сони Морозюк.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 12 февраля.

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Решение вопроса об аресте имущества Морозюк

В ведомстве подчеркнули, что арест наложен на недвижимость и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи, а именно жены, сына и тещи. Кроме того, арест был наложен на имущество двух соучастников львовского бизнесмена и подконтрольных им обществ.

"Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника", — подчеркнули в ГБР.

В Государственном бюро расследований призвали СМИ не распространять фейковую информацию о следствии, а если возникнут вопросы, то следует обратиться непосредственно в ведомство.

Что известно о деле львовского бизнесмена Гринкевича

Напомним, Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в 500 тысяч долларов одному из чиновников ГБР.

Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог.

Во время пребывания в СИЗО бизнесмену объявили второе подозрение — в поставках некачественной одежды для армии.

Кроме Гринкевича-старшего в деле о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман Гринкевич. Его задержали в Одессе. В настоящее время Роман Гринкевич тоже находится под арестом.

Художница Соня Морозюк заявила, что разрывает отношения с женихом Романом Гринкевичем. Она намерена продать его подарки, а вырученные средства направить на благотворительность.