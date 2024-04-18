В Киеве суд отменил арест части недвижимости семьи Гринкевичей

Семья Гринкевичей. Фото иллюстративное: Facebook Игоря Гринкевича

В Киеве Шевченковский районный суд отменил арест имущества, наложенный ранее на здание, помещение и земельный участок, принадлежащих ООО "ОТ Девелопмент". Эта недвижимость является имуществом семьи скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом говорится в документе, обнародованном судом.

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Арест имущества скандального бизнесмена

На данный момент владельцем "ВТ Девелопмента" является львовянин Максим Станкевич. Впрочем, еще летом 2023 года бенефициаром компании была указана Светлана Гринкевич, жена Игоря Гринкевича, задержанный при попытке дать взятку работнику государственного бюро расследований. Предприниматель также подозреваемый по делу о махинациях с закупками одежды и белья для бойцов ВСУ.

22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове. Речь идет о следующих объектах:

здание площадью 3100 м2, по ул. Героев УПА, 72 во Львове;

нежилое помещение холодильника-распределителя на ул. Апостола Д., 14 площадью почти 1760 м2;

земельный участок площадью 0,15 га по ул. Героев УПА.

Арест на имущество "ВТ Девелопмент" был наложен в рамках досудебного расследования по контрактам Минобороны с ООО "Трейд лайнс ритейл" (владелец Роман Гринкевич) и ООО "БК Ситиград" (владелец Владимир Вдовьяк).

Снятие ареста с недвижимости Гринкевича

Адвокат "ВТ Девелопмент" заявил в суде, что компания не связана "с фактами заключения и исполнения договоров, являющихся предметом досудебного расследования". Также суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании. Она не является стороной расследуемых договоров, а имущество приобрели задолго до их заключения.

В этой связи суд решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменил его.

Ранее мы рассказывали, что Печерский суд Киева решил продлить срок содержания Романа Гринкевича под стражей на два месяца. Также он установил залог в размере 393 миллионов гривен.

Государственный оператор тыла (ДОТ), обеспечивающий потребности Вооруженных сил Украины, на прошлой неделе заключил договор на поставку продовольствия для армии с Буским консервным заводом. Один из владельцев этого предприятия оказался связан со скандальной семьей Гринкевичей.