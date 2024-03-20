Кредитор дружини скандального підприємця Гринкевича постачатиме харчі для ЗСУ
Державний оператор тилу (ДОТ), який забезпечує потреби Збройних сил України, минулого тижня уклав договір на постачання харчів для армії із Буським консервним заводом. Один з власників цього підприємства виявився пов'язаним із скандальною родиною Гринкевичів.
Про це повідомив ZAXID.NET у середу, 20 березня.
Що відомо про угоду
Буський консервний завод постачатиме харчі для бійців ЗСУ на у Миколаївську, Херсонську, Одеську, Кіровоградську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Загальна сума контрактів між ДОТ і заводом у другому кварталі 2024 року сягає 1,48 млрд грн.
Кому належить Буський консервний завод
58% частки статутного капіталу Буського консервного заводу належать житомирянці Олені Мурановій, 23,8% — львів’янину Роману Солов’ю, 18,14% — Олександру Лапшину.
В свій час Олександр Лапшин допоміг дружині бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир.
Лапшин наступного дня після арешту Ігоря Гринкевича позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. Таким чином на ці дві квартири не можна було накласти арешт.
Скандал з отруєнням нацгвардійців
Варто зазначити, що хоча Буський консервний завод відповідає критеріям ДОТ і має відповідні виробничі потужності, у 2017 році він фігурував у справі про постачання Нацгвардії неякісних консерв.
Тоді отруїлися більше, ніж півсотні бійців національної гвардії.
Справа Гринкевичів — що відомо
Наприкінці грудня 2023 року підприємця Ігоря Гринкевича, було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Йдеться про суму у розмірі пів мільйона доларів.
Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена та висунули йому підозру у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.
22 січня сина підприємця Романа Гринкевича було затримано в Одесі: він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.
Тоді Печерський райсуд столиці відправив його під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Всі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу фігурант відкинув.
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