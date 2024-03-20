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Кредитор дружини скандального підприємця Гринкевича постачатиме харчі для ЗСУ

20 березня 2024 15:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кредитор дружини скандального підприємця Гринкевича постачатиме харчі для ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ в ідальні. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державний оператор тилу (ДОТ), який забезпечує потреби Збройних сил України, минулого тижня уклав договір на постачання харчів для армії із Буським консервним заводом. Один з власників цього підприємства виявився пов'язаним із скандальною родиною Гринкевичів.

Про це повідомив ZAXID.NET у середу, 20 березня.

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Що відомо про угоду

Буський консервний завод постачатиме харчі для бійців ЗСУ на у Миколаївську, Херсонську, Одеську, Кіровоградську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Загальна сума контрактів між ДОТ і заводом у другому кварталі 2024 року сягає 1,48 млрд грн.

Кому належить Буський консервний завод

58% частки статутного капіталу Буського консервного заводу належать житомирянці  Олені Мурановій, 23,8% — львів’янину Роману Солов’ю, 18,14% — Олександру Лапшину. 

В свій час Олександр Лапшин допоміг дружині бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир. 

Лапшин наступного дня після арешту Ігоря Гринкевича позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. Таким чином на ці дві квартири не можна було накласти арешт.

Скандал з отруєнням нацгвардійців

Варто зазначити, що хоча Буський консервний завод відповідає критеріям ДОТ і має відповідні виробничі потужності, у 2017 році він фігурував у справі про постачання Нацгвардії неякісних консерв.

Тоді отруїлися більше, ніж півсотні бійців національної гвардії.

Справа Гринкевичів — що відомо

Наприкінці грудня 2023 року підприємця Ігоря Гринкевича, було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Йдеться про суму у розмірі пів мільйона доларів.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена та висунули йому підозру у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

22 січня сина підприємця Романа Гринкевича було затримано в Одесі: він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Тоді Печерський райсуд столиці відправив його під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Всі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу фігурант відкинув. 

тендер
харчування
ЗСУ
кредити
Україна
Ігор Гринкевич

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