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Суд ухвалив рішення щодо Романа Грінкевича, зменшивши суму застави

14 березня 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Суд ухвалив рішення щодо Романа Грінкевича, зменшивши суму застави
Роман Гринкевич та його адвокат Станіслав Єна на суді. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Печерському райсуді Києва у четвер, 14 березня, залишили Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня. Водночас судді зменшили розмір застави до 469 млн грн замість попередніх пів мільярда.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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Як зазначається, прокурор Олександр Ливчук клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який спливає за три дні, 17 березня. Він пояснив, що в інакшому випадку Гринкевич буде переховуватися від слідства та суду, а також спробує втекти за кордон.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Захист Гринкевича заявив, що подаватиме апеляцію", — йдеться в повідомленні мовника.

Сам Роман Гринкевич заявив, що з підозрою не згідний і вважає необґрунтованою, оскільки "шість разів поспіль" засідання про апеляцію стосовно його арешту не проводилися. Також він додав, що від слідства переховуватись не буде.

У мовнику також додають, що на судовому засіданні також були присутні мати та сестра Гринкевича.

Справа Гринкевичів — що відомо

Наприкінці грудня 2023 року його батька, Ігоря Гринкевича, було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР у розмірі пів мільйона доларів.  Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена та висунули йому підозру у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

22 січня Романа Гринкевича було затримано в Одесі: він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя. Тоді Печерський райсуд столиці відправив його під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Всі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу фігурант відкинув. 

суд
корупція
Україна
Кримінал
Ігор Гринкевич

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