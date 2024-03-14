Суд ухвалив рішення щодо Романа Грінкевича, зменшивши суму застави

Роман Гринкевич та його адвокат Станіслав Єна на суді. Фото: Суспільне мовлення

У Печерському райсуді Києва у четвер, 14 березня, залишили Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня. Водночас судді зменшили розмір застави до 469 млн грн замість попередніх пів мільярда.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Читайте також:

Суд лишив Гринкевича-молодшого під вартою

Як зазначається, прокурор Олександр Ливчук клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який спливає за три дні, 17 березня. Він пояснив, що в інакшому випадку Гринкевич буде переховуватися від слідства та суду, а також спробує втекти за кордон.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Захист Гринкевича заявив, що подаватиме апеляцію", — йдеться в повідомленні мовника.

Сам Роман Гринкевич заявив, що з підозрою не згідний і вважає необґрунтованою, оскільки "шість разів поспіль" засідання про апеляцію стосовно його арешту не проводилися. Також він додав, що від слідства переховуватись не буде.

У мовнику також додають, що на судовому засіданні також були присутні мати та сестра Гринкевича.

Справа Гринкевичів — що відомо

Наприкінці грудня 2023 року його батька, Ігоря Гринкевича, було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР у розмірі пів мільйона доларів. Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена та висунули йому підозру у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

22 січня Романа Гринкевича було затримано в Одесі: він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя. Тоді Печерський райсуд столиці відправив його під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн. Всі звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу фігурант відкинув.