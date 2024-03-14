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Суд принял решение относительно Романа Гринкевича, уменьшив сумму залога

14 марта 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд принял решение относительно Романа Гринкевича, уменьшив сумму залога
Роман Гринкевич и его адвокат Станислав Ена на суде. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Печерском райсуде Киева в четверг, 14 марта, оставили Романа Гринкевича под стражей до 17 апреля. В то же время судьи уменьшили размер залога до 469 млн грн вместо предыдущих полумиллиарда.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Как отмечается, прокурор Александр Ливчук ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, которое истекает через три дня, 17 марта. Он пояснил, что в противном случае Гринкевич будет скрываться от следствия и суда, а также попытается бежать за границу.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и оставил Роману Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля. При этом размер залога уменьшили до 469 млн гривен. Защита Гринкевича заявила, что будет подавать апелляцию", — говорится в сообщении издания.

Сам Роман Гринкевич заявил, что с подозрением не согласен и считает его необоснованным, поскольку "шесть раз подряд" заседания об апелляции по его аресту не проводились. Также он добавил, что от следствия скрываться не будет.

В издании также добавляют, что на судебном заседании также присутствовали мать и сестра Гринкевича.

Дело Гринкевичей — что известно

В конце декабря 2023 года его отец, Игорь Гринкевич, был уличен в попытке подкупа одного из руководителей ГБР в размере полумиллиона долларов. Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена и выдвинули ему подозрение в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

22 января Роман Гринкевич был задержан в Одессе: он пытался незаконно уехать из страны во избежание правосудия. Тогда Печерский райсуд столицы отправил его под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн. Все обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды фигурант отверг.

суд
коррупция
Украина
Криминал
Игорь Гринкевич

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