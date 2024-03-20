Кредитор жены скандального предпринимателя Гринкевича будет поставлять продукты для ВСУ

Военнослужащие ВСУ в столовой. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Государственный оператор тыла (ДОТ), который обеспечивает потребности Вооруженных сил Украины, на прошлой неделе заключил договор на поставку продовольствия для армии с Буским консервным заводом. Один из владельцев этого предприятия оказался связан со скандальной семьей Гринкевичей.

Об этом сообщил ZAXID.NET в среду, 20 марта.

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Что известно о соглашении

Бусский консервный завод будет поставлять продукты для бойцов ВСУ в Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Кировоградскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области. Общая сумма контрактов между ДОТ и заводом во втором квартале 2024 года составляет 1,48 млрд грн.

Кому принадлежит Бусский консервный завод

58% доли уставного капитала Бусского консервного завода принадлежат житомирянке Елене Мурановой, 23,8% — львовянину Роману Соловью, 18,14% — Александру Лапшину.

Одно время Александр Лапшин помог жене бизнесмена Игоря Гринкевича Светлане уберечь от ареста две из четырех ее квартир.

Лапшин на следующий день после ареста Игоря Гринкевича ссудил Светлане Гринкевич 5 млн грн под залог двух квартир. Таким образом, на эти две квартиры нельзя было наложить арест.

Скандал с отравлением нацгвардейцев

Стоит отметить, что хотя Бусский консервный завод отвечает критериям ДОТ и имеет соответствующие производственные мощности, в 2017 году он фигурировал по делу о поставках Нацгвардии некачественных консервов.

Тогда отравились более полусотни бойцов национальной гвардии.

Дело Гринкевичей – что известно

В конце декабря 2023 года предприниматель Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Речь идет о сумме в размере полумиллиона долларов.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена и выдвинули ему подозрение в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

22 января сын предприниматель Роман Гринкевич был задержан в Одессе: он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Тогда Печерский райсуд столицы отправил его под стражу до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн. грн. Все обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды фигурант отверг.