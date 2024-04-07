У Канаді заявили про збільшення підтримки України на тлі затримки допомоги від США

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. Фото: Telegraphjournal

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що допомога Україні від канадців стала важливим внеском у зміцнення української обороноздатності. Це відбувається через зволікання з ухваленням допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки.

Про це Христя Фріланд розповіла в інтерв'ю виданню CBS News у суботу, 6 квітня.

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Чиновниця назвала зобов'язання Канади перед Україною "найактуальнішим викликом для НАТО".

"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США [...] не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину", — зазначила Фріланд.

Посадовиця додала, що громадяни Канади "можуть пишатися, знаючи, що наша країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії та підтримувати Україну, що є найбільшою боротьбою НАТО".

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Канада передала нашій державі 2 мільярди канадських доларів.

Також ми повідомляли, що Канада передала ДСНС України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що канадські військові інструктори продовжують навчати українських солдатів методам сучасного бою, щоб підвищити їхню здатність до ефективної оборони.