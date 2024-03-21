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Україна отримала 1,5 млрд дол. від Канади — Шмигаль розповів, на що підуть кошти

21 березня 2024 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна отримала 1,5 млрд дол. від Канади — Шмигаль розповів, на що підуть кошти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (ліворуч) тисне руку своєму колезі Джастіну Трюдо. Фото: t.me/Denys_Smyhal
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Канада передала нашій державі 2 мільярди канадських доларів. За його словами, фінансова допомога від початку повномасштабної російської агресії від Оттави Києву становить близько 7 мільярдів канадських доларів.

Про це Денис Шмигаль написав у Telegram у середу, 20 березня.

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"Ще одна гарна новина за сьогодні. Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", — зазначив український прем'єр.

Шмигаль також подякував народу та уряду Канади, "які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Допомога Україні від Канади

Як відомо, Канада підтримує Україну від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни та налагоджує дружні відносини.

Так, нещодавно Канада ратифікувала оновлену торговельну угоду з Україною, яка допоможе відновити нашу державу. Оновлена угода також має на меті зміцнити торговельні зв’язки, стимулювати інновації та сприяти економічному зростанню обох країн, створюючи нові робочі місця.

Також ми писали, що в Канаді заявили про намір купувати дрони українського виробництва. Так країна намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде вироблена в нашій державі.

Канада
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