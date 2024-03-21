Україна отримала 1,5 млрд дол. від Канади — Шмигаль розповів, на що підуть кошти
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Канада передала нашій державі 2 мільярди канадських доларів. За його словами, фінансова допомога від початку повномасштабної російської агресії від Оттави Києву становить близько 7 мільярдів канадських доларів.
Про це Денис Шмигаль написав у Telegram у середу, 20 березня.
На що підуть кошти, які Канада передала Україні
"Ще одна гарна новина за сьогодні. Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", — зазначив український прем'єр.
Шмигаль також подякував народу та уряду Канади, "які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи".
Допомога Україні від Канади
Як відомо, Канада підтримує Україну від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни та налагоджує дружні відносини.
Так, нещодавно Канада ратифікувала оновлену торговельну угоду з Україною, яка допоможе відновити нашу державу. Оновлена угода також має на меті зміцнити торговельні зв’язки, стимулювати інновації та сприяти економічному зростанню обох країн, створюючи нові робочі місця.
Також ми писали, що в Канаді заявили про намір купувати дрони українського виробництва. Так країна намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде вироблена в нашій державі.
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