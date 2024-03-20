Канада підписала угоду про торгівлю з Україною — як це допоможе у відновленні країни

Міністр торгівлі Канади Мері Енджі. Фото: nationalobserver.com

Канада ратифікувала оновлену торговельну угоду з Україною. Вона допоможе відновленню України.

Про це повідомило видання Укрінформ у середу, 20 березня.

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Що передбачає оновлена угода

Міністр торгівлі Канади висловила, що королівська згода на угоду є важливим кроком, який відображає непохитну підтримку Канади українському народу.

"Угода сприятиме відкритій, передбачуваній та інклюзивній торгівлі, підвищить прозорість, зменшить затрати для підприємців й підтримає економічне відновлення й довготерміновий успіх України", — зазначила вона.

Оновлена угода також має на меті зміцнити торговельні зв’язки, стимулювати інновації та сприяти економічному зростанню обох країн, створюючи нові робочі місця. Міністр також висловила думку, що після перемоги України канадські компанії зможуть швидко адаптуватися та відновити свою діяльність завдяки умовам, створеним оновленою угодою.

Оригінальна угода про вільну торгівлю

Відзначимо, що ініційована у 2017 році, оригінальна угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня того ж року, сприяючи скасуванню або зниженню мит на більшість товарів між двома державами.

Оновлення цієї угоди було підписано президентом України Володимиром Зеленським та канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо у вересні минулого року в Оттаві, яка зараз включає не тільки товари, але й послуги, інвестиції, телекомунікації та інші ключові галузі.

Також варто зазначити, що торговельний обіг між Канадою та Україною за 2021 рік досяг рекордного рівня, наблизившись до позначки в 350 мільйонів доларів США. Проте у попередньому році було зафіксовано невелике зниження цього показника, що в основному було пов’язано з наслідками російської агресії.

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