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Франція допомагає Польщі стримувати український імпорт

19 березня 2024 04:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Франція допомагає Польщі стримувати український імпорт
Висипане українське зерно. Фото: ДПСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрат України на суму 1,2 мільярда євро доходу від торгівлі.

Про це повідомляє Politico.

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Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зібралися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю, де закликали до підтримки України.

Водночас обидва лідери домовилися про зближення Парижа і Варшави, повідомили дипломати напередодні важливих переговорів у вівторок ввечері. Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Згідно з оцінками Комісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги," — заявив один з дипломатів.

Якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга - і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони опиняться під тиском фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом через бюрократію ЄС.

Нагадаємо, у Польщі місцева влада заборонила фермерам блокувати деякі дороги.

Раніше у Сеймі Польщі назвали приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

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